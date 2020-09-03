Учёные начали лечить алкоголизм пересадкой бактерий из кала

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Учёные из университета Виргинии начали проводить эксперименты по пересадке лицам, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.

Исследователи опубликовали в журнале Hepatology предварительные данные проведённого эксперимента по пересадке бактерий из кала на группе мужчин за 60 лет, страдающих от цирроза печени из-за алкоголизма. Трансплантация проводилась с помощью клизмы.

Отмечается, что при сравнении результатов участников эксперимента с группой, получавшей плацебо, обнаружилось, что у 9 из 10 снизилась тяга к алкоголю и уменьшилось содержание метаболитов от алкоголя в моче.

Объективно они сократили потребление алкоголя, — говорится в сообщении.

Как сообщили учёные, идея с пересадкой микробиоты из кишечника ранее уже использовалась для борьбы с бактериальными инфекциями и ожирением. По мнению исследователей, алкоголизм может вызываться недостатком бактерий семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae.

Как писал NEWS.ru, российские учёные из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского выяснили, что таблетки от алкоголизма помогают при лечении от коронавируса.

Речь идёт о «Дисульфираме» — препарате, действующим веществом которого является соединение углерода, водорода, азота и серы. При лечении алкоголизма сознательные пациенты принимают его самостоятельно, а в особо тяжёлых случаях кодируют — делают укол. Препарат блокирует выработку особого фермента в печени, ответственного за распад спирта на углекислый газ и воду, в результате чего в организме человека накапливается уксусный альдегид и происходит отравление.