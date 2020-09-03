Учёные начали лечить алкоголизм пересадкой бактерий из кала

Учёные из университета Виргинии начали проводить эксперименты по пересадке лицам, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.
Исследователи
Отмечается, что при сравнении результатов участников эксперимента с группой, получавшей плацебо, обнаружилось, что у 9 из 10 снизилась тяга к алкоголю и уменьшилось содержание метаболитов от алкоголя в моче.
Объективно они сократили потребление алкоголя, — говорится в сообщении.
Как сообщили учёные, идея с пересадкой микробиоты из кишечника ранее уже использовалась для борьбы с бактериальными инфекциями и ожирением. По мнению исследователей, алкоголизм может вызываться недостатком бактерий семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae.
Как писал NEWS.ru, российские учёные из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского выяснили, что таблетки от алкоголизма помогают при лечении от коронавируса.
Речь идёт о «Дисульфираме» — препарате, действующим веществом которого является соединение углерода, водорода, азота и серы. При лечении алкоголизма сознательные пациенты принимают его самостоятельно, а в особо тяжёлых случаях кодируют — делают укол. Препарат блокирует выработку особого фермента в печени, ответственного за распад спирта на углекислый газ и воду, в результате чего в организме человека накапливается уксусный альдегид и происходит отравление.
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