При строительных работах в Ашхабаде обнаружили три древние амфоры

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В Туркмении нашли три керамические амфоры возрастом около двух тысяч лет. Находку сделали при проведении землеустроительных работ в Ашхабаде.

Как сообщили в Государственном информационном агентстве Туркмении TDH, во время работ строители на глубине трёх метров наткнулись на древние черепки, в результате дальнейшего изучения территории были откопаны на глубине двух метров три целых кувшина высотой около одного метра и диаметром 60 см.

При первичном изучении находок было установлено, что они относятся к Парфянской эпохе (III-й век до нашей эры — III-й век нашей эры).

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился после идентификации, изучения и реставрации находок, провести их презентацию, представив широкой общественности, а затем передать в музеи страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что археологи обнаружили в Кировском районе Крыма захоронение, относящееся к III веку до нашей эры. Находка была сделана во время проведения раскопок почти исчезнувшего кургана. Специалисты обнаружили спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, характерные для так называемого катакомбного времени, внутри которых находились остатки погребений. В частности, учёные нашли могилу воина. Он был похоронен с длинным мечом, копьями и россыпью наконечников для стрел. Рядом с погребениями археологи отыскали хиосскую и гераклейскую амфоры, позволившие более точно датировать находки, а также предметы, которые использовались людьми в железном веке.