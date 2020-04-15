Пандемию коронавируса могли вызвать бродячие собаки

https://static.news.ru/photo/162703d0-7efc-11ea-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бродячие собаки, вероятно, являются промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом от летучих мышей к человеку. Об этом заявил профессор кафедры биологии Университета Оттавы Сюхуа Сю.

Исследователь пришёл к такому выводу после изучения вирусов у различных видов животных, которые могли стать переносчиками инфекции. В работе специалиста утверждается, что новый тип коронавируса и его ближайший «родственник», обнаруженный у летучих мышей, скорее всего, поразили кишечники бездомных собак, передаёт LBC News.

Специалист по биологии рукокрылых Илья Артюшин призвал полностью ограничить на территории России торговлю живыми и высушенными летучими мышами, а также частями их тела для уменьшения вероятности появления новых вирусов, писал NEWS.ru.