Огромную концентрацию «Виагры» нашли в канализации Сеула

https://static.news.ru/photo/e453e2a8-b855-11eb-851c-96000091f725_660.jpg Фото: M. Stolt / CHROMORANGE/Global Look Press

Большая концентрация «Виагры» обнаружена в сточных водах Сеула. Учёные исследовали образцы воды в разных районах Южной Кореи, результаты работы приведены в Scientific Reports.

Количество препарата для потенции в канализации Сеула оказалось настолько большим, что с ним не смогли справиться очистительные сооружения. Учёные проанализировали, откуда в сточных водах взялось столько «Виагры».

Выяснилось, это связано с бурной ночной жизнью мегаполиса. В местах, где расположены ночные клубы и увеселительные заведения, концентрация препарата для потенции была на 31% выше обычного. А её резкое увеличение приходилось на выходные дни.

Примечательно, что такое же исследование было проведено по составу сточных вод Брюсселя и Копенгагена. там концентрация «Виагры» оказалась в три-четыре раза ниже, чем в Сеуле.

Как сообщалось ранее, врачи пришли к выводу, что из-за приёма «Виагры» у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением.