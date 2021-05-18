Огромную концентрацию «Виагры» нашли в канализации Сеула

Большая концентрация «Виагры» обнаружена в сточных водах Сеула. Учёные исследовали образцы воды в разных районах Южной Кореи, результаты работы приведены в Scientific Reports.
Количество препарата для потенции в канализации Сеула
Выяснилось, это связано с бурной ночной жизнью мегаполиса. В местах, где расположены ночные клубы и увеселительные заведения, концентрация препарата для потенции была на 31% выше обычного. А её резкое увеличение приходилось на выходные дни.
Примечательно, что такое же исследование было проведено по составу сточных вод Брюсселя и Копенгагена. там концентрация «Виагры» оказалась в три-четыре раза ниже, чем в Сеуле.
Как сообщалось ранее, врачи пришли к выводу, что из-за приёма «Виагры» у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением.