Новый температурный рекорд зафиксирован в Арктике

https://static.news.ru/photo/5db9468c-dd4c-11ea-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacques Descloitres/NASA/GSFC/wikipedia.com

Сотрудники российской станции «Ледовая база "Мыс Баранова"» на архипелаге Северная Земля зафиксировали новый температурный рекорд за последние семь лет. Воздух прогрелся до +17,8 градуса Цельсия.

Об этом сообщает государственный научный центр «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт».

Там уточнили, что температурный максимум зафиксирован за период наблюдений с 6 по 12 августа. Минимальная температура за этот отрезок времени составила минус 1,2 градуса Цельсия, а средний показатель — 2,7 градуса тепла.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 30 июля по 5 августа. Тогда столбик термометра поднялся до +17,1 градуса Цельсия.

Как ранее писал NEWS.ru, американские и канадские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.