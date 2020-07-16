Немецкие физики создали невидимое зеркало

https://static.news.ru/photo/0a69b1f0-c7f9-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxplanckquantum/instagram.com

Физики из немецкого Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкое и лёгкое оптическое зеркало. Оно состоит из одного слоя атомов и настолько мало, что невидимо для человеческого глаза.

При этом его отражение хорошо заметно даже без специальных приборов, говорится в сообщении института.

Эксперимент немецких физиков доказал, что микроскопическое зеркало может сформировать даже один слой идентичных атомов. Важно расположить их в двумерной оптической решётке, образованной лазерными лучами. Атомы следует упорядочить в ней с шагом, который меньше длины волны их оптического перехода.

Увидеть зеркало можно лишь под микроскопом, а вот устройство, в котором его создали, состоит из более тысячи отдельных оптических компонентов и весит две тонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крымском федеральном университете в Симферополе организуют лабораторию многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения. Материалы, о которых идёт речь, позволяют работать с большими данными и увеличивают скорость обработки информации. Для решения этой проблемы потребуется использовать такие направления физики, как фотоника и спинтроника.