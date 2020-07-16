Немецкие физики создали невидимое зеркало

Физики из немецкого Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкое и лёгкое оптическое зеркало. Оно состоит из одного слоя атомов и настолько мало, что невидимо для человеческого глаза.
При этом его отражение хорошо заметно даже без специальных приборов,
Эксперимент немецких физиков доказал, что микроскопическое зеркало может сформировать даже один слой идентичных атомов. Важно расположить их в двумерной оптической решётке, образованной лазерными лучами. Атомы следует упорядочить в ней с шагом, который меньше длины волны их оптического перехода.
Увидеть зеркало можно лишь под микроскопом, а вот устройство, в котором его создали, состоит из более тысячи отдельных оптических компонентов и весит две тонны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крымском федеральном университете в Симферополе организуют лабораторию многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения. Материалы, о которых идёт речь, позволяют работать с большими данными и увеличивают скорость обработки информации. Для решения этой проблемы потребуется использовать такие направления физики, как фотоника и спинтроника.
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