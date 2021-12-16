Математик вычислил, когда заболеваемость в Москве сведётся к нулю

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал, как изменится заболеваемость коронавирусом, если маски будет носить всё население. Расчёты показали снижение до 220 случаев в сутки к 31 декабря, если маски будут носить 100% населения столицы, пишут «Известия».

Но победит ь пандемию можно, если маски будут носить только 90% жителей Москвы. Как показало моделирование, в этом случае нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года. Если маски будут носить 50% горожан, то по состоянию на 31 декабря число случаев заражения будет равно 1,4 тысячи.

Расчёты были сделаны в соответствии с официальными данными о динамике эпидемии коронавируса в Москве до середины декабря. Это число новых случаев в сутки, темпы вакцинации, количество ежедневных тестов и другие.

В модель расчётов были заложены такие параметры, как уровень миграции в столице, регулярность контактов между горожанами. Также было учтено доминирование в российской столице штамма «дельта».

Соколов уточнил, что в случае преобладания в Москве штамма «омикрон», модель предложит носить маски дольше, чтобы свести пандемию на нет. В этом случае конкретные сроки будут зависеть от заразности заболевания и эффективности вакцин против него, которые пока неизвестны.

Издание уточняет, что представленные расчёты могут быть применимы не только к Москве, но и к регионам. Но в этом случае стоит учитывать, что пандемия в столице опережает общероссийскую тенденцию примерно на две недели. А условия жизни, которые определяют скорость распространения инфекции, могут отличаться в разных регионах.

Ранее аналитики JPMorgan Chase Global Research заявили, что в 2022 году ожидается окончание пандемии COVID-19 и полное восстановление мировой экономики. Но к этому приведёт создание новых терапевтических средств.