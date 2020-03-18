https://static.news.ru/photo/11fea160-68f3-11ea-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый тип коронавируса может сохраняться на пластиковой и стальной поверхностях на срок до 72 часов. Об этом сообщили учёные в письме, направленном в редакцию медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Исследование проводили эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний, Национальных институтов здравоохранения, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета, сообщает телекомпания CNN.

Они смоделировали ситуацию попадания коронавируса от заражённого человека на оборудование в госпитале или на бытовые предметы. Выяснилось, что на медной поверхности COVID-19 может быть обнаружен на протяжении четырёх часов, на картоне — до 24 часов, на пластике и стали — до 72 часов, а в форме мельчайших капелек в воздухе — на протяжении трёх часов.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.