https://static.news.ru/photo/c44e1f82-6829-11ea-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Mengyu/Xinhua/Global Look press

Дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции. К такому выводу в результате исследования пришли учёные из Китая.

Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.

По словам учёных, представители указанной возрастной группы значительно легче переносят заболевание. Однако они могут представлять собой «скрытых» разносчиков вируса и стать источником вируса для взрослых.

Специалисты считают: детей следует держать на карантине дольше взрослых, так как у них уже после выздоровления анализы показывали наличие вируса в организме, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. На территории России зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.