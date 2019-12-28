https://static.news.ru/photo/e026a9ac-2ad2-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Хэ Цзянькуй Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайского генетика Хэ Цзянькуя приговорили к трём годам лишения свободы за проведение незаконного эксперимента с редактированием генома человеческих эмбрионов.

Приговор учёному вынес суд города Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Помимо отбытия тюремного срока Хэ Цзянькуй должен будет выплатить штраф в размере 3 млн юаней (около $423 тыс.).

По данному делу осуждены двое коллег Хэ Цзянькуя — Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Первому назначено наказание в виде двух лет тюрьмы и штрафа в 1 млн юаней (около $140 тыс.), второй получил полтора года лишения свободы и штраф в 500 тыс. юаней (примерно $70 тыс.), сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, генетически модифицированные девочки-близнецы родились в Китае в 2018 году. Эксперимент проводился с целью появления на свет детей с врождённым иммунитетом к ВИЧ.