Гинцбург рассказал об эффективности препарата от COVID-19 на основе антител

https://static.news.ru/photo/4573042a-4910-11eb-ab23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Препарат российского производства для лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на основе антител будут применять как капельницу. Эффект от него, предположительно, появится через 7–10 дней, рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он надеется, что через год лекарство зарегистрируют и начнут испытания.

По его словам, если прогнозы учёных оправдаются, заражённым будет достаточно «одной, от силы двух капельниц», пишет РИА Новости.

Одноразово в течение часа-полутора, а вот какие промежутки и сколько раз надо вводить — вот это мои сотрудники и знают! Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7–10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом, — добавил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи отметил, что люди с момента инфицирования, когда начинают болеть, получают подобное вещество, нейтрализующее вирус. За это время организм человека вырабатывает свои антитела. На это уходит 7–10 дней, рассказал учёный.

Накануне Гинцбург заявил, что центр имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата на основе антител для лечения коронавируса, аналогичного тому, который давали президенту США Дональду Трампу. По оценкам учёного, результаты разработок могут появиться уже в конце 2021 года.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти мегаполиса заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.