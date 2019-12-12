https://static.news.ru/photo/fba17d52-1cc1-11ea-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Учёные из Швейцарии и США разработали необычный метод хранения обширных данных в практически любом объекте. Изобретённая ими технология позволяет встраивать в предметы искусственную ДНК, содержащую инструкции по их 3D-печати, чтобы при повторном производстве быстро и легко использовать «исходники».

Искусственная ДНК, содержащая инструкции по 3D-печати, спустя десятилетия и даже столетия поможет в точности воспроизвести необходимую вещь, получив всю нужную информацию от самого объекта, — говорится в докладе учёных, опубликованном в издании Nature Biotechnology.

Учёные напечатали на 3D-принтере Стэнфордского кролика и заключили в нём схемы для последующего воспроизводства. «Чертежи» 3D-фигуры они записали в синтетической ДНК, которая, как и в живой природе, состоит из аденина, цитозина, тимина и гуанина. Молекулы этой ДНК учёные упаковали в стеклянные шарики нанометрового размера и смешали их с полимерным материалом, из которого был напечатан кролик. Потом они выделили их из кролика и пять раз воссоздали его точную модель.

Перспективы своей разработки учёные видят в появлении самовоспроизводящихся машин, а также в хранении секретных данных в обычных предметах, например в очках, пуговицах или в краске для стен.

Как писал NEWS.ru, британские молекулярные биологи раскрыли тайну ДНК, связанную с так называемым процессом транскрипции клетки. Оказалось, что реальный механизм чтения генетической информации представляет собой совокупность двух теорий, о которых учёные спорили 30 лет. Они спорили по поводу двух возможных моделей, объясняющих, как клетка начинает и заканчивает транскрипцию, — аллостерической и модели торпеды. Аллостерическая модель предполагает, что химические свойства фермента меняются на концах генов (например, из-за влияния другой молекулы). Согласно модели торпеды, которая противопоставляется первой, специфическая молекула присоединяется к матричной РНК и перемещается к полимеразе, выталкивая ту с цепи ДНК.