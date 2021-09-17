Дети во всём мире массово заражаются малоизвестным вирусом

Дети во всём мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей, об этом сообщают врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии. Главной причиной распространения заболевания стала самоизоляция, из-за которой дети не выработали иммунитет против вируса. Об этом пишет BBC News.

Первые случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли ещё в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены, - заявила глава отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает, что у большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники в свою очередь, будут приносить вирус в семьи.