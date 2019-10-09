https://static.news.ru/photo/7f010652-eab0-11e9-b240-fa163e074e61_660.jpg Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» Фото: ocean.extech.ru

Учёные зафиксировали наличие микропластика на протяжении всего Северного морского пути. Наблюдение ведут 80 специалистов из России, Китая и Швеции, которые отправились в экспедицию на научно-исследовательском судне «Академик Келдыш». Цель — оценить экологические и биохимические последствия таяния подводной мерзлоты в морях Восточной Арктики и по трассе Северного Морского пути.

Получен ряд значительных результатов. Среди них <...> ещё один прорывной результат — обнаружение микропластика в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути. По этим результатам планируется публикация не менее трёх статей в журналах уровня Nature, — приводит сайт Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН слова начальника экспедиции, доктора геологических наук Игоря Семилетова.

Кроме того, они обнаружили рекордный выброс метана в морях арктического шельфа, подобного которому не регистрировалось ни разу.

Ранее News.ru писал о том, что американские учёные из Национального института информации об окружающей среде выяснили, что Северный магнитный полюс Земли смещается к границе России. Научные сотрудники опубликовали отчёт, в котором утверждается, что полюс смещается со скоростью 55 км в год.