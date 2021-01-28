Австралийские учёные допустили способность холестерина продлевать жизнь

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Холестерин традиционно считается соединением, негативно влияющим на человеческий организм. Исследование биологов из Университета Монаша в Австралии может перевернуть эти представления.

Учёные изучали воздействие холестерина и других органических соединений, проводя опыты над мухами. Среди прочего исследователи установили, что для похудения нужно уделять внимание не количеству белка в рационе, а наличию микроэлементов. Также эксперимент показал, что мухи, получившие больше питательных веществ, жили дольше сородичей, пишет «Экономика сегодня».

При чрезмерном употреблении белка истощаются запасы отдельных микроэлементов — тех, что содержатся в холестерине. Таким образом, это соединение теоретически может продлевать срок жизни. Учёные намерены продолжить исследования в этом направлении. В ходе экспериментов была подтверждена значимость сбалансированного соотношения белков, углеводов и жиров в рационе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, американские нейробиологи установили, что с возрастом в мозге возникают воспалительные процессы, которые активируются определёнными клетками иммунной системы. Если заблокировать рецепторы этих клеток, то старение мозга остановится и снижение когнитивных способностей будет обращено вспять.