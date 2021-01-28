Археологи нашли в Крыму некрополь римского времени

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Некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами обнаружили под Севастополем в ходе археологических работ на грунтовом могильнике Киль-Дере.

Могильник находится на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырёх могил в южной части некрополя специалисты увидели непотревоженные каменные надгробия. Рядом с одной из могил возле надгробия было установлено основание из камня с овальным углублением для жертвенной пищи.

В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел, — сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Там назвали находку самой значительной коллекцией надгробий, которая была получена во время раскопок «позднескифских» могильников Крыма римского времени. В пресс-службе уточнили, что в ближайших крупных и известных некрополях обнаружено всего 15 подобных надгробий.

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