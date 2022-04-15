Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде после выброса вылкана Шивелуч

В двух населённых пунктах Камчатки может выпасть незначительное количество пепла после выброса вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстоянии 15 километров, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на пути распространения пепла находятся село Крутоберегово и посёлок Усть-Камчатск. Там возможно незначительное выпадение пепла.

В настоящее время это явление в населённых пунктах не наблюдается, туристы в районе вулкана отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в посёлке Ключи на Камчатке может произойти выпадение пепла. Угроза возникла после того, как вулкан Шивелуч выбросил пепловый столб на высоту шесть тысяч километров.

Шивелуч является самым северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от него до города Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км. Включает в себя три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего составляет 2,5 тысячи метров. Возраст вулкана насчитывает порядка 60–70 тысяч лет.