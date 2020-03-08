https://static.news.ru/photo/21ca1eee-6196-11ea-96de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Уфы задержала 21-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-21213 «Нива» в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Башкортостан.

Отмечается, что молодой человек признался в краже автомобиля. Он пояснил, что угнал автомобиль, потому что ему нужно было добраться до дома, однако денег на проезд не было. Задержанный рассказал, что ему необходимо было доехать до северного района города Уфы — Черновки.

В пресс-службе МВД отметили, что мужчина был неоднократно судим за угоны автомобилей. Кроме того, молодой человек, прибыв на место назначения немедленно продал транспортное средство за шесть тысяч рублей.

Парень вскрыл припаркованную на улице «Ниву», напрямую замкнул систему зажигания и уехал. Прибыв на место назначения, подозреваемый продал похищенную машину случайному покупателю — жителю Иглинского района за шесть тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МВД РФ назвали самые популярные способы угона автомобиля, которыми пользуются злоумышленники. Чаще всего, преступники взламывают замки дверей и зажигания с помощью проворотов, затем разбивают боковые стекла и залезают в салон, а потом используют провороты или дубликаты ключей зажигания.