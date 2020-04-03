Замглавы «Россетей» перешёл в Минэнерго

https://static.news.ru/photo/cb47246c-75a5-11ea-a95f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Фургальский Фото: Россети/vk.com

Владимир Фургальский, который занимал до этого момента должность заместителя генерального директора корпорации «Россети», назначен главой департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ о назначении Фургальского подписал министр энергетики РФ Александр Новак.

Директором департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК назначен Владимир Фургальский, — приводит сообщение пресс-службы RNS.

С 2010 года Фургальский работал директором по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям и зампреда правления ФСК ЕЭС. В 2014–2015 годах исполнял обязанности директора департамента международного сотрудничества Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

С 2015 по 2018 год был главой дирекции Экспертного центра ТЭК Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ, а также являлся главным советником генерального директора РЭА.

С августа 2018 года перешёл в «Россети» на должность главного советника, а с ноября этого года по 2020 год был заместителем гендиректора по корпоративному управлению.

Как писал NEWS.ru, ранее заместителем главы Минздрава была назначена Александра Дронова.