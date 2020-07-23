Закон об упрощённом получении гражданства РФ вступил в силу с 24 июля

https://static.news.ru/photo/7f3675d2-cd75-11ea-8616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российское гражданство стало проще получить для некоторых категорий иностранцев.

В пятницу, 24 июля 2020 года, вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства Российской Федерации. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2020 года, сообщает «Политика Сегодня».

Согласно новым правилам получения гражданства РФ, люди, родившиеся в СССР и его бывших республиках, которые в своё время не получили гражданство (лица без гражданства), могут получить его без обязательного проживания в стране по виду на жительство в течение трёх лет. Те же правила действуют в случае, если иностранец состоит в браке с гражданином РФ не менее трёх лет и живёт в стране или имеет одного родителя с паспортом гражданина РФ.

При этом из документа следует, что иностранцы, претендующие на гражданство РФ, могут не отказываться от паспорта другого государства.

Граждане Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана смогут подать заявление на гражданство РФ при получении вида на жительство без соблюдения срока проживания в России (ранее не менее пяти лет).

Кроме того, новыми условиями получения гражданства могут воспользоваться люди, чьи дееспособные дети старше 18 лет уже имеют паспорт РФ. Все иностранцы, приобретающие российский паспорт, будут обязаны пройти дактилоскопию, если раньше не проходили её. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность и препятствовать проникновению на территорию страны террористов, писал NEWS.ru ранее.