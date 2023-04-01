За ВСУ воюют 20-летние наемники из Германии: новости СВО на утро 1 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не обнаружило проявлений геноцида на Украине во время расследования военных преступлений и преступлений против человечности, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк. Он подчеркнул, что в зоне СВО продолжается расследование, в ходе которого было установлено, что нарушения прав человека являются «шокирующе рутинными». Он добавил, что число жертв среди гражданского населения существенно превышает официальные показатели. Тюрк пообещал, что расследование будет расширено.

ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, может появиться реальная угроза функционированию суверенитета Украины. Он также заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. По мнению Соскина, ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической, и если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».

Фото: Министерство обороны РФ Расчеты реактивные системы залпового огня «Град» Министерства обороны РФ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что это будет означать, что Россия остается на «оккупированных территориях», чего, по его мнению, нельзя допустить.

Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ начали применять американские «умные бомбы» JDAM. Он рассказал, что Киеву хотелось бы заполучить больше таких боеприпасов. По его словам, эти бомбы немного меньшей мощности, но очень высокоточные.

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кир Джайлз в статье для CNN. Он подчеркнул, что российский лидер возымел успех с помощью этого весомого аргумента помешать Соединенным Штатам и Евросоюзу «пойти до конца» в вопросе передачи Украине военной техники.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Немецкий боевой танк Leopard

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что полученных 50–60 танков от западных стран не хватит для контрнаступления. Он подчеркнул, что российские военные способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. По словам Мельника, такой расклад не позволит Киеву добиться преимущества на поле боя. Он добавил, что у Запада не должно быть красных линий в вопросе поставок военной техники Украине.

Восемь бригад «Гвардии наступления» МВД Украины были сформированы и теперь готовы к активным наступательным действиям, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. Как сообщали ранее в МВД Украины, штурмовые бригады создаются из военных, полицейских и пограничников с целью захвата Крыма и Донбасса. Ожидается, что проект «Гвардии» объединит в структуре МВД шесть существующих подразделений и два новых: бригаду государственной пограничной службы «Стальная граница» и штурмовую бригаду национальной полиции «Ярость».

Украинские вооруженные силы дважды атаковали Киевский район Донецка. За 25 минут было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО. Обстрелы были зафиксированы следующим образом: в 21:40 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону города Донецка (Киевский район) были выпущены три снаряда калибра 155 миллиметров; в 22:05 по направлению от населенного пункта Ласточкино в сторону города Донецка (Киевский район) были выпущены еще три снаряда того же калибра.

Фото: Министерство обороны Украины

Штурмовые подразделения группировки Вооруженных сил РФ «Юг» уничтожили два украинских опорных пункта. Кроме того, было ликвидировано до 15 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении в районе Марьинки, которые пытались провести разведку боем с двух направлений.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом возраст наемников — около 20 лет. Также Рогов отметил, что на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.