За сутки в России скончались 188 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/049d0ed0-b84e-11ea-806b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 188 человек с ранее диагностированным коронавирусом. Об этом 27 июля сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент жертвами пандемии коронавируса стали 8969 россиян. Исходя из данных, предоставленных оперштабом, в РФ скончались 1,43% всех инфицированных граждан.

В общей сложности за время пандемии в России COVID-19 заразились 627 646 человек. За прошедшие сутки российские медики выявили 6852 новых случая заболевания. 30% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Из больниц за все месяцы тяжёлой эпидемиологической ситуации по выздоровлении выписали 393 352 человек. За прошедшие сутки после заражения коронавирусом выздоровели 9200 россиян.

В Москве за 24 часа выявили 750 новых заболевших COVID-19. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии коронавирусом заболели 219 354 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

Как ранее передавал NEWS.ru, в российской столице за минувшие сутки успешно завершили лечение ещё 1852 пациента с коронавирусом.