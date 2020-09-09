За сутки от коронавируса вылечились около шести тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/49457970-f339-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выписано 5915 пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее количество выздоровевших россиян увеличилось до 862 373 человек.

Вместе с тем 128 госпитализированных граждан не смогли побороть инфекцию. С начала ведения статистического учёта в стране жертвами пандемии стали уже 18 263 заразившихся.

Кроме того, за сутки было официально зарегистрировано 5363 новых случая болезни. С начала эпидемии коронавирус был выявлен у 1 046 370 россиян. На данный момент инфицированы 165 734 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия отказалась от покупки вакцины от COVID-19 за рубежом. Прививать сограждан будут с применением только отечественных препаратов.