За сутки коронавирус выявили у 9974 россиян

https://static.news.ru/photo/229dbfb4-95b8-11ea-b6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 9974 граждан РФ. При этом у 40,6% из них (4049 человек) заболевание протекает без клинических проявлений.

Всего в стране по данным на 14 мая выявлено 252 245 заболевших COVID-19 в 85 регионах (+9974 за последние сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.

Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 53 530 (+5527 человек за сутки). За весь период от коронавируса скончались 2305 человек (+93 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в российской столице зафиксировано 4712 новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписан 1821 москвич. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, в городе увеличилось до 23 327.