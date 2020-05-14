Общество

Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

10:41, 14 мая 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице зафиксировано 4712 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса. По его данным, за последние 24 часа среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 93 летальных случая.

5527 человек успешно завершили лечение и выписаны из медучреждений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 9974 граждан РФ. При этом у 40,6% из них (4049 человек) заболевание протекает без клинических проявлений.

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