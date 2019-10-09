https://static.news.ru/photo/fab0def2-ea8e-11e9-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Global Look Press

Москва и Токио ведут переговоры по организации пилотной туристической поездки японской группы на южные Курильские острова Кунашир и Итуруп.

Продолжается обсуждение с японской стороной сроков осуществления пилотного тура на острова в рамках налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, достигнутыми в ходе их встреч в Осаке в июне этого года и во Владивостоке в сентябре этого года, — говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Ранее News.ru писал, что группе японских туристов не удастся посетить южную часть Курильских островов. МИД страны отложил на неопределённый срок поездку, ранее запланированную на 11–16 октября. Согласно планам, путешественники должны были отправиться на острова Кунашир и Итуруп в сопровождении представителей ведомства, переводчиков и врачей. В общей сложности численность группы составила бы 50 человек. В программе было предусмотрено посещение православных храмов, музеев, горячих источников и белых скал.

Япония с присущим этой нации старанием продолжает игнорировать объективную реальность и убеждать себя и остальной мир в том, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые мы знаем как Курильские, на самом деле являются её «северными территориями».