«Выше нормы»: россиянам рассказали о погоде в июне Вильфанд: теплый июнь прогнозируется в ряде регионов России

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В ряде регионов Поволжья, Урала и Сибири в июне прогнозируется температура выше климатической нормы. На остальной части России температурный фон окажется в пределах нормы. Об этом в беседе с агентством «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По-настоящему теплый июнь прогнозируется на огромной территории к востоку от левого берега Волги: Кировской области, Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Башкортостане, а также весь Урал, весь юг Приволжского федерального округа, — сообщил метеоролог.

Кроме того, в первый месяц лета температура выше нормы ожидается в западной Сибири, на севере и юго-западе Красноярского края, а также на севере Якутии. Там прогнозируется жаркая погода. На остальной территории страны температура в июне будет близка к многолетним значениям. При этом на европейской части России начало месяца будет прохладным.

Что касается осадков, то их дефицит ожидается в начале лета на юге Сибири, в Барнаульской, Новосибирской и Кемеровской областях, на северо-востоке Красноярского края, на севере и востоке Якутии.

При этом избыток осадков ожидает жителей европейской части России — Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областей.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.