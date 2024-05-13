«Вылечил армию от остеохондроза»: Баранец назвал главные достижения Шойгу Военный эксперт Баранец: Шойгу изменил оперативную систему управления армией

Фото: Kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА Новости

Сергей Шойгу

За время работы на должности министра обороны России Сергей Шойгу смог «вылечить армию от остеохондроза» и изменил оперативную систему управления, высказался в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Эксперт подчеркнул, что при Шойгу значительно выросло число контрактников.

Самая сложная задача, которая стояла перед Шойгу, — вылечить армию от глубокого остеохондроза. <...> При Шойгу изменилась система оперативного управления армией. Национальный центр управления обороны государства — большой прогресс в управлении ВС России. При Шойгу значительно увеличилось количество контрактников, — пояснил военный эксперт.

По словам Баранца, перед Шойгу стояла задача исправить ошибки, которые допустила команда бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Эксперт отметил, что по большей части это ему удалось. Кроме того, за время нахождения на должности главы Минобороны Шойгу смог сделать армию более профессиональной, при нем поступило большое количество новых вооружений. Как подчеркнул Баранец, России удалось обогнать армию США на 10–12 лет.

При Шойгу была проведена блестящая операция по мирному возвращению Крыма. Мы как-то это забываем. Армией рулил Шойгу. Забываем о блестящей операции «Сирийский экспресс», когда огромная группировка была переброшена в Сирию за считаные часы, — заключил Баранец.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что выдвинутый на должность министра обороны России Андрей Белоусов является человеком с сильным характером. Кроме того, по его словам, он обладает большим личным опытом в организации работ. Зюганов добавил, что на посту первого вице-премьера Белоусов каждый день вникал в проблемы страны.