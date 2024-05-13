«Человек с сильным характером»: Зюганов оценил назначение Белоусова Зюганов отметил богатый опыт Белоусова и его аналитические способности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Белоусов

Выдвинутый на должность министра обороны России Андрей Белоусов является человеком с сильным характером, великолепно знающим аналитику и обладающим большим личным опытом в организации работ, заявил корреспонденту NEWS.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он обратил внимание, что на посту первого вице-премьера Белоусов каждый день вникал в проблемы страны.

Что касается Белоусова, это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги. К сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт организации работ, начиная от крупных институтов, работал в администрации президента, и, будучи первым вице-премьером, он каждый день вникал в эти проблемы, — отметил Зюганов.

Лидер партии добавил, что Белоусов может сыграть решающую роль в том, чтобы выделенные из бюджета средства шли непосредственно на безопасность, оборону и будущее России. Говоря о военно-политической стратегии, Зюганов напомнил, что для этого существует Генштаб.

Он также высказался о Сергее Шойгу, назначенном на должность председателя Совета безопасности. По его словам, Совбез должен анализировать все вопросы, включая личную безопасность и ситуации, связанные с военно-политической обстановкой.

У Шойгу в этом отношении большой опыт, он возглавлял одно силовое министерство, второе, он знает, что происходит на линии фронта, он за последнее время посетил все крупные оборонные предприятия, и для руководителя Совбеза это хороший опыт и практика для того, чтобы максимально усилить работу по обеспечению нашей победы, — заключил Зюганов.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Белоусов имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач. Он уверен, что это станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине.