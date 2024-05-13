Раскрыто, как назначение Белоусова поможет достичь победы в СВО Эксперт Коротченко: Белоусов добьется победы в СВО благодаря опыту решения задач

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выдвинутый на должность министра обороны России, имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением.

Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада, — уверен Коротченко.

Он добавил, что Белоусов — настоящий государственник и патриот. По мнению Коротченко, его назначение, безусловно, обусловлено личным доверием президента России Владимира Путина. Он уверен, что Белоусов на новом посту повысит эффективность использования выделяемых ресурсов на оборону и оптимизирует поставки вооружения и военной техники в зону СВО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сохранит свою должность. По его словам, кадровых изменений на этом посту пока что не предусмотрено.