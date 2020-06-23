«Вся Россия придёт на помощь»: Путин дал обещание народу

https://static.news.ru/photo/58019eb0-b56a-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава страны Владимир Путин в своём обращении к россиянам по ситуации с коронавирусом пообещал, что никто не останется в беде.

Никто и никогда не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь, — пообещал Путин.

Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах РФ до сих пор остаётся сложной. При этом российский лидер заверил, что все научные и военные силы будут собраны в кулак и задействованы для решения проблемы.

В качестве примера Путин привёл Забайкальский край, Дагестан и другие регионы, где удалось стабилизировать ситуацию.

К этому дню в России коронавирусом заразились 592 280 человек. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заболевших.

В мире коронавирусом заражены более 9,1 млн человек. Жертвами болезни стали более 472 тыс. пациентов, а вылечиться с начала пандемии удалось 4,5 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что вакцина от COVID-19 важна, но это не панацея. Заболеванию можно противостоять лишь с соблюдением всех профилактических мер.