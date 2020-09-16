Врач назвал показатель, по которому медицина РФ одна из лучших в мире

https://static.news.ru/photo/69a6eaee-f827-11ea-abaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua//Global Look Press

Российские вакцины от лихорадки Эбола признаны лучшими в мире, вакцина от коронавируса уже одобрена международным сообществом. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов считает, что в сфере медицины, России завидуют многие страны.

Несколько лет назад, когда Эбола вышла за пределы Африки, были созданы вакцины от неё. Две российские вакцины оказались самыми эффективными. Это помогло создать вакцину от коронавируса. Поэтому страны завидуют, что Россия впереди. Также показательна публикация о нашей вакцине в международном журнале The Lancet . Это говорит о том, что публикация принята профессиональным сообществом, проверена им, — цитирует «Политика сегодня» Викулова.

По его словам, в мире уже 30 вакцин от коронавируса находятся в фазе клинических исследований. Это беспрецедентный случай. При этом он отметил, что теоретиков в этой сфере больше, чем практиков, но в конечном итоге всё решает оборудование и опыт.

Викулов сообщил, что в России ещё не закончилась первая волна коронавируса. Осенью ожидается рост заболевших, но называть это второй волной нельзя.

Как писал NEWS.ru, только каждый десятый житель России дал положительную оценку услугам системы здравоохранения. К такому выводу пришли социологи исследовательского холдинга «Ромир». 45% сограждан дали качеству медицинских услуг оценку «удовлетворительно», 28% населения считают его плохим, а ещё 16% и вовсе утверждают, что медуслуги находятся на уровне «очень плохо». В целом удовлетворительным или плохим качество медицинских услуг оценивают 89% участников опроса. Хорошим или очень хорошим качество медуслуг назвали лишь 11% россиян. При этом они отметили, что восприятие качества медуслуг меняется в зависимости от локации респондентов. В больших городах медобслуживание считают плохим 13% граждан, а в городах с численностью жителей от 100 тысяч до 500 тысяч человек таковых уже 21%. Плохим или очень плохим качество медицины в РФ назвали 59% опрошенных с низким доходом. При этом с ними согласны 25% жителей с высоким доходом.