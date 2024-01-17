Возобновлено движение по трассе М-12 «Восток»

Фото: kremlin.ru/Максим Богодвид, РИА «Новости»

Возобновлено движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали, сообщила в Telegram госкомпания «Автодор». Ранее дорогу перекрывали из-за сильного снегопада.

Движение на М-12 «Восток» на участке 684-й — 836-й км открыто в обоих направлениях, — говорится в сообщении.

Утром 17 января в Ульяновской области перекрыли движение на автотрассе Р-241. Проезд всех видов транспортных средств был ограничен из-за непогоды. На дороге оказались заблокированными сотни автомобилей. В ночь на 17 января на 223-м километре автодороги Р-241 образовался затор. Его протяженность составила два километра. Причиной стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим транспортным средствам.

Из-за непогоды складывается сложная ситуация в аэропорту Татарстана. Пассажиры рейса Уфа — Казань авиакомпании Utair дважды за сутки долетели до пункта назначения, покружили над городом и вернулись в столицу Башкирии. Причиной, по словам экипажа, стала слишком большая очередь на посадку из-за сильного снега и низовой метели.