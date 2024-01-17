Летевшие из Башкирии в Татарстан пассажиры дважды за сутки вернулись в Уфу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры рейса Уфа — Казань авиакомпании Utair дважды за сутки долетели до пункта назначения, покружили над городом и вернулись в столицу Башкирии, передает Telegram-канал Baza. Причиной, по словам экипажа, стала слишком большая очередь на посадку из-за сильного снега и низовой метели.

Большинство пассажиров пребывают в шоке. Люди пытаются выяснить, что вообще происходит. Все очень устали, — рассказала одна из пассажирок.

В итоге рейс отменили из-за плохой погоды. Пассажиров рейса расселили в гостинице.

Утром 17 января подтверждалось, что в аэропорту Казани тяжелая ситуация из-за непогоды. Были задержаны 16 рейсов из-за сильных порывов ветра и метели, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Несколько рейсов были отменены. В ГУ МЧС Республики Татарстан ранее сообщили, что 17 января в регионе ожидается ветер порывами до 25–27 м/с, метель и сильный снег.

До этого самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной внепланового приземления послужила техническая неисправность на борту. Во время полета на воздушном судне находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.