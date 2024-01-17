Непогода парализовала работу аэропорта Казани В аэропорту Казани задерживают и отменяют рейсы из-за сильной метели

Фото: vk.com/airport.kazan

В аэропорту Казани задержали 16 рейсов из-за сильных порывов ветра и метели, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Ряд рейсов был отменен в связи с непогодой.

Прилет рейса Казань — Томск задерживается на 11 часов, расчетное время прибытия самолета — 17:15 по местному времени (21:15 мск). Кроме того, задерживаются рейсы на вылет в Горно-Алтайск, Москву, Калининград. Прибытие воздушных судов ожидается из Душанбе, Худжанда, Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга. Вместе с тем были отменены рейсы на вылет и прилет в Стамбул.

В ГУ МЧС Республики Татарстан ранее сообщили, что 17 января в регионе ожидается ветер порывами до 25-27 м/с, метель и сильный снег.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной внепланового приземления послужила техническая неисправность на борту. Во время полета на воздушном судне находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

Также 11 января в Кемерово пассажиров самолета авиакомпании Nordwind, прибывшего из Сочи, высадили прямо на взлетно-посадочную полосу. Ситуация возникла из-за того, что воздушное судно не смогло подъехать к терминалу аэропорта из-за ураганного ветра.