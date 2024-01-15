Самолет «Ямала» совершил экстренную посадку в Новосибирске Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По информации ведомства, причиной послужила техническая неисправность на воздушном судне.

В прокуратуре уточнили, что в момент полета в самолете Bombardier CRJ200LR находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. При этом новосибирский портал NGS.ru, ссылаясь на данные регионального МЧС, сообщил о посадке судна в аэропорту Толмачево в 23:47 по местному времени (19:47 мск), она прошла успешно.

Ранее пассажирский борт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Турцию, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Одному из пассажиров стало плохо во время полета, и он упал. Экипаж принял решение прервать полет в целях оказания помощи пострадавшему.

Кроме того, еще один самолет «Аэрофлота», который летел в Волгоград из Москвы, экстренно сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. В этот момент на борту воздушного судна находились 130 пассажиров, а также члены экипажа. Авиаперевозчик предоставил 44 пассажирам размещение в гостинице, остальные отказались от предложенного варианта.