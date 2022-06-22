Военный политолог оценил опасность новых ракет ВСУ для жителей Москвы Военный политолог Перенджиев: РСЗО HIMARS способны наносить удары даже по Москве

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Получив реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, украинские военные смогут атаковать территории России и даже Москву, сообщил военный политолог Александр Перенджиев. Но всё-таки столица хорошо защищена, средства ПВО отразят все вероятные удары, отметил он в разговоре с Lenta.ru.

Если у Украины появятся РСЗО HIMARS, ВСУ действительно смогут наносить удары и дальше вглубь России. Могут бить по социальным, управленческим, но в основном, я думаю, по промышленным комплексам. Хотя могут, конечно, и по местам отдыха, большого скопления людей, по тому же Краснодарскому краю, — сказал Перенджиев.

19 июня стало известно, что Пентагон решает вопрос об отправке на Украину ещё четырёх реактивных систем залпового огня. В этом случае количество РСЗО у украинской стороны увеличится вдвое, так как США уже отправляют Киеву четыре системы HIMARS.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям. Зеленский также подчеркнул, что у Украины достаточно оружия, но не хватает именно дальнобойного, чтобы преодолеть преимущество России в технике.