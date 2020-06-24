Военный парад в Москве сняли со спутника

https://static.news.ru/photo/e6bd8a20-b618-11ea-a041-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал парад на Красной площади в Москве. На фото, сделанном 24 июня в 10:45 мск, видна колонна военной техники, стоящая на Тверской улице, и проход по площади пеших колонн.

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, — говорится в подписи к фото в Twitter Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru, российский космонавт Олег Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, которая побывала с ним на Международной космической станции в 2018 году. Артемьев развернул это знамя во время своего второго полёта на МКС вместе с другим российским космонавтом, Антоном Шкаплеровым, 9 мая 2018 года. На знамени стоят их подписи, печати МКС, дата акции и дата, когда знамя прилетело на станцию. Во время церемонии Артемьев рассказал, что космонавтам разрешено брать на станцию не более 1 кг личных вещей, но знамя, которое весит 150 граммов, ему позволили взять сверх нормы.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

Военный парад в честь 75-й годовщины победы в ВОВ 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.

В параде приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.