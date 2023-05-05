Военный эксперт рассказал о российских «поездах смерти» Военный эксперт Дандыкин назвал оперативность одной из особенностей российских «поездов смерти»

Фото: Министерство обороны РФ

Так называемые российские «поезда смерти» представляют собой железнодорожные составы, в которых находятся несколько ракет, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что такие поезда устанавливаются на специальные колеса, так как перевозят большой груз. Главная их особенность — это оперативность активации, так как состав можно остановить в любой момент и выполнить команду.

Эти составы похожи на обыкновенные поезда. <...> Составы носят несколько ракет, для них нужны особые колесные пары, так как это большой груз. В этих составах есть пункты управления, где люди занимаются получением и исполнением приказов. Составы реагируют очень быстро: они останавливаются, выполняют команду и едут дальше, — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, подобных разработок нет ни у одной страны. Он пояснил, что военные поезда используются еще со времен СССР. Дандыкин подчеркнул, что уже тогда они вызывали тревогу у других государств, которые пытались заставить Советский Союз в добровольном порядке ликвидировать эти составы.

Дандыкин ранее рассказал, что атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам рассчитаны на психологический эффект. По его словам, такие БПЛА наносят НПЗ незначительный ущерб. Дандыкин связал проведение таких акций с зарубежными визитами президента Украины Владимира Зеленского и его просьбами дать Киеву больше оружия.