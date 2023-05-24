Военный эксперт рассказал, как ВС РФ могут применять дробовики Военный эксперт Клупов: ВС РФ могут применять дробовики против беспилотников

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Вооруженные силы России могут применять дробовики для борьбы с беспилотниками в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал полковник Рустем Клупов. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что на поле боя гладкоствольное оружие может оказаться не самым эффективным средством, но при этом у этого вида вооружения есть свои способы применения. По его словам, американская армия использует дробовики именно против дронов, дальность оружия при этом не превышает 100–150 м.

Сейчас немаловажно ставить вопрос о том, чтобы широко применять в Вооруженных силах и Росгвардии дробовики. Это, с одной стороны, может быть, не столь эффективное, но средство от дронов. <...> В американской армии официально принят на вооружение дробовик «Реммингтон» <...> именно против дронов, — пояснил эксперт.

По его словам, дробовики также могут использоваться в условиях окопных сражений с захватом траншей, а также в зданиях. Клупов пояснил, что дробовой патрон может нанести поражение открытым частям тела и имеет останавливающий эффект, поэтому при столкновении с бронежилетом с большой вероятностью не будет рикошетов. Эксперт подчеркнул, что в США полиция применяет дробовики для сноса дверей, поскольку они легко отстреливают петли и замки.

Полковник в отставке Юрий Кнутов ранее назвал особенностью российского дрона «Упырь» его высокую маневренность. По его словам, человек все видит, как если бы он находился внутри дрона, благодаря принципу FPV.