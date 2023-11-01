Военный эксперт объяснил, для чего России нужны кибервойска Военэксперт Борзенко: кибервойска выявят, откуда идет пропаганда в интернете

Кибервойска есть практически во всех странах мира, они помогут выявлять точки, откуда ведется мощная пропаганда в российском сегменте интернета, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его мнению, создание кибервойск — хорошая идея, но важно определить их задачи и направления деятельности.

Кибервойска есть практически везде, начиная с Пентагона. Пока никто не знает, как они будут работать во время СВО. Это хорошая идея, но все зависит от их работы. Они могут принести огромную пользу стране по выявлению точек, откуда идет мощная пропаганда в Сети, решать специфические задачи. Особенно крутые специалисты нужны всем странам. Дело хорошее, — считает Борзенко.

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России. По его мнению, это может стать одним из вариантов службы для контрактников. Шадаев не исключил, что Министерство обороны России активно прорабатывает этот вопрос.

Депутат Госдумы Александр Бородай тоже поддержал эту идею. По его мнению, специальная военная операция на Украине дает колоссальный толчок научно-техническому прогрессу, в частности применяются новые способы ведения боевых действий, в этой связи России могут помочь кибервойска.