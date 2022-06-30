Названо условие возвращения ВС РФ на остров Змеиный Военный эксперт Суконкин назвал условие возвращения ВС РФ на остров Змеиный

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров. По мнению собеседника, авиация РФ не позволит ВСУ разместить на Змеином гарнизон и организовать посты.

Украина понимает, что не сможет на Змеином разместить какой-то гарнизон, организовать посты. Не исключаю, что пройдёт время и [российскими войсками] будет проведена высадка. Но сначала нужно уничтожить береговую артиллерийскую и ракетную группировку ВСУ на берегу, способную стрелять по Змеиному. Вероятно, так и будет. Единственное, чтобы контролировать воздушное пространство, надо иметь корабль в зоне досягаемости противокорабельных ракет или воздушные РЛС типа А-50 с дежурной парой истребителей, которая в считаные минуты уничтожит украинские летательные аппараты на подходе к острову, — добавил Суконкин.

Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Чёрном море, сообщили в Минобороны РФ. Данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что теперь у Киева не будет оснований для спекуляций на тему надвигающегося продовольственного кризиса из-за невозможности вывоза зерна. Ранее Москва заявляла, что украинская сторона до сих пор не разминировала свою территорию побережья Чёрного моря и припортовые акватории.

Ранее военный эксперт Константин Сивков пояснил, что контроль России над островом блокирует для Украины возможность использовать румынские и молдавские аэродромы и позволяет отслеживать поставки западного вооружения. Потеря острова — серьёзный удар для Киева.