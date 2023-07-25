Военкор Коц поддержал исключение Исинбаевой из центрального штаба ОНФ

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Исинбаева

Военный корреспондент Александр Коц заявил NEWS.ru, что поддерживает исключение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его мнению, подобное решение не сильно расстроит спортсменку.

Я буду голосовать за исключение. Не думаю, что это сильно расстроит Елену Исинбаеву, для которой, очевидно, членство в центральном штабе ОНФ было номинальным. Как и воинские звания, присяга, флаг и гимн «человека мира», — сказал Коц.

ОНФ планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба сегодня, 25 июля. Этот вопрос рассмотрят в ходе внеочередного заседания штаба.

Ранее Исинбаева опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее номинальных воинских званий в российской армии. Также она отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя человеком мира. Эта публикация вызвала волну критики сo стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вoоруженных сил РФ. По его словам, она является не только заслуженной спортсменкой, но лицом и символом России. Бородин cчитает, что в тяжелый для страны момент Исинбаева «повернулась к Родине спиной».