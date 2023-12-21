Военэксперт описал преимущества новой российской самоходной установки Военэксперт Кошкин: самоходная установка «Коалиция-СВ» является лучшей в мире

Фото: МО РФ

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ»

Новая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» является лучшей в мире, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, основным предназначением САУ является контрбатарейная борьба, в которой она всегда выходит победителем.

По своим тактико-техническим характеристикам надо отметить, что 152-мм установка «Коалиция-СВ» является лучшей на сегодняшний день в мире. База у нее от танка Т-90, прекрасная проходимость, особенно в условиях театра военных действий европейского географического ландшафта. Дальность ее стрельбы до 70 км, — рассказал эксперт.

Он добавил, что установка отличается высокой скорострельностью, а экипаж САУ находится в изолированной боевой капсуле. Специалист выразил уверенность, что широкое применение «Коалиции» в зоне СВО усилит эффективность артиллерийской поддержки штурмовых групп и при прорывных операциях. Эта современная система востребована на переднем крае, подчеркнул Кошкин.

Как отмечает издание, пока «Коалиция-СВ» применяется в зоне СВО в единичных экземплярах, однако самоходки уже запущены в серийное производство. Главной задачей САУ является контрбатарейная борьба.

Ранее военкор Андрей Руденко назвал САУ «настоящим артиллерийским Терминатором». По его словам, установка стреляет быстрее, дальше, точнее и не имеет аналогов на Западе.