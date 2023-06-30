Военэксперт объяснил, зачем Зеленский усиливает границу с Белоруссией Матвийчук: Киев укрепляет границу с Белоруссией, чтобы прикрыться фобиями в преддверии саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможность прикрыться всеми фобиями, чтобы показать, что в отношении его и его государства ведется агрессия, к которой может присоединиться Минск, поэтому киевские власти решили усилить границу с Белоруссией, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это является провокационным жестом со стороны Украины. Он подчеркнул, что появление в соседней стране ЧВК «Вагнер» также является причиной усиления границы, однако не основной.

Это рассчитано на психоз населения Украины, Зеленский ищет возможность прикрыться всеми фобиями, чтобы показать, что в отношении его и его государства ведется агрессия, а теперь может присоединиться Белоруссия. Это чистой воды провокационный жест, — сказал он.

По словам эксперта, 12 июля Зеленский должен представить представителям НАТО результаты контрнаступления ВСУ, которые не обернулись успехом. В связи с этим украинский президент придумал нового потенциального врага — Белоруссию, указал Матвийчук.

У него (президента Украины. — NEWS.ru) аховая ситуация, 12 июля саммит НАТО, ему нужно представить товар лицом, все, что он сделал по поводу контрнаступления, а он ничего не сделал. А тут якобы новый враг — Белоруссия, — резюмировал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, граница сейчас и так достаточно сильно укреплена — на большей ее части действуют физическое и электронное заграждение. Польский лидер также заявил, что польско-белорусская линия подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет.