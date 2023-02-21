Водитель иномарки насмерть сбил двух детей в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Королеве водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Авария произошла вечером 21 февраля.

По предварительным данным, в результате наезда автомобиля Nissan погибли несовершеннолетние 2010 и 2017 годов рождения.

В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался, — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что после наезда на детей 37-летний водитель иномарки врезался в остановку. О его состоянии не сообщается.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 11 человек, в том числе один ребенок, погибли в ДТП в Минской области. ДТП произошло днем 20 февраля на девятом километре автодороги Р-69 (Смолевичи — Шацк). Там столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль МАЗ.