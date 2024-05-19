«ВО»: на Украине уничтожена крупнейшая газокомпрессорная станция страны

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Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает об уничтожении в результате ударов по Украине крупнейшей в стране газокомпрессорной станции «Бильче-Волица». Как уточняет канал, объект находится во Львовской области на западе Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно данным из открытых источников, станция «Бильче-Волица» обеспечивала газом не только Украину, но и ряд европейских стран. Ее мощность позволяла транспортировать значительные объемы природного газа, что делало ее стратегически важным объектом энергетической инфраструктуры региона. Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище объемом 17 млрд кубометров топлива является крупнейшим на Украине и вторым по мощности в Европе.

19 мая глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, повреждена припортовая инфраструктура. По его словам, урон был нанесен хозяйственным постройкам.

Ранее командир экипажа танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» с позывным Мэджик рассказал об уничтожении лодки с украинскими диверсантами в Херсонской области. По словам военачальника, также была поражена позиция ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России эту информацию также не комментировало.