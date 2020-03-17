https://static.news.ru/photo/acdd91ae-6845-11ea-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детские сады в Москве продолжат работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали представители московской мэрии.

Конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребёнком дома или оставить его с бабушками или нянями, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что родители могут самостоятельно принять решение, вести ли ребёнка в детский сад. Режим свободного посещения также сохранится во всех школах Москвы до конца текущей недели. С 21 марта 2020 года столичные школы и спортивные учреждения закроются на карантин. Он продлится до 12 апреля 2020 года, пишет РБК.

На сегодняшний день вспышка коронавируса унесла жизни 7,1 тысячи человек по всему миру. Более 182 тысяч заразились, а 78 удалось выздороветь.

NEWS.ru ранее сообщал, что власти Москвы обсуждают введение режима жёсткого карантина. Также рассматривается вариант закрытия торговых центров, баров, кафе и ресторанов.