Детские сады в Москве продолжат работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали представители московской мэрии.
Конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребёнком дома или оставить его с бабушками или нянями, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что родители могут самостоятельно принять решение, вести ли ребёнка в детский сад. Режим свободного посещения также сохранится во всех школах Москвы до конца текущей недели. С 21 марта 2020 года столичные школы и спортивные учреждения закроются на карантин. Он продлится до 12 апреля 2020 года,
На сегодняшний день вспышка коронавируса унесла жизни 7,1 тысячи человек по всему миру. Более 182 тысяч заразились, а 78 удалось выздороветь.
NEWS.ru ранее сообщал, что власти Москвы обсуждают введение режима жёсткого карантина. Также рассматривается вариант закрытия торговых центров, баров, кафе и ресторанов.
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