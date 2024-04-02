Грабитель или патриот? Кем был Татарский, кто убил его на самом деле

Фото: Социальные сети

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин)

Ровно год назад, 2 апреля 2023-го, в результате взрыва в баре на Университетской набережной Санкт-Петербурга был убит военный блогер и писатель Владлен Татарский. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, называют его одним из тех, кто стоял у истоков Русской весны. Кем был Владлен Татарский, почему он сидел в тюрьме и какие его поступки помнят до сих пор — в материале NEWS.ru.

Почему Фомин попал в тюрьму и бежал из нее

Максим Фомин (настоящее имя Владлена Татарского. — NEWS.ru) родился в Донецкой области 25 апреля 1982 года. Он окончил школу № 93 в родной Макеевке и в 1999-м, еще до своего 18-летия, устроился работать на местную шахту, пойдя по стопам отца и деда. Позже решил стать предпринимателем: на макеевском рынке он открыл мебельный магазин. Когда бизнес начал приносить доход, Максим взял кредиты, чтобы появились другие точки продаж. Однако ему пришлось закрыть все магазины из-за убытков.

В 2011 году Фомин и двое его друзей напали на отделение «Приватбанка» и похитили 11 тысяч гривен, €1,2 тысяч, $255 и 10,8 тысячи рублей, говорилось в Едином государственном реестре судебных решений Украины. В пачках с купюрами оказался датчик слежения. Один из участников ограбления заметил его дома и уничтожил, но было поздно — в тот же день всех арестовали.

Фомин и один из его соучастников получили по восемь лет тюрьмы, еще один сообщник — семь. Однако после начала боевых действий в Донбассе в 2014-м Татарский и группа других осужденных сбежали из горловской колонии № 57, чтобы присоединиться к местным ополченцам. «Я не мог себе позволить отсиживаться, пока шла моя война, и решил попасть на фронт во что бы то ни стало», — вспоминал сам Фомин в преамбуле к книге «Бег».

Позже Владлен был вновь арестован, но благодаря вмешательству тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко ополченцу позволили вернуться в зону боевых действий.

Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2015 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2015 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2016 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2016 год Фото: Соцсети Владлен Татарский (второй слева), 2018 год Фото: Соцсети Владлен Татарский (второй слева), 2018 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2018 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2018 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2019 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2020 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2021 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2021 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2021 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2021 год Фото: Соцсети Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год Фото: Соцсети Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год Фото: Соцсети В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год Фото: Соцсети В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2022 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2022 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2022 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2022 год Фото: Соцсети Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год Фото: Соцсети Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2023 год Фото: Соцсети Владлен Татарский, 2023 год Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

В разговоре с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский высказал мнение, что у Татарского были незаурядные качества, которые выдавали в нем лидера. «Он был патриотом своей родины, своего края. Всегда был очень активный и достаточно креативный для того, чтобы проявить свои лидерские характеристики. Он один из тех, кто был причастен ко всем событиям Русской весны и ко всем событиям начала СВО, и его заслуги очень высоки», — считает он.

Как Фомин попал в Народную милицию ЛНР

В зоне боевых действий Максима знали под позывным Профессор. Он начал службу под командованием генерал-майора ДНР Игоря Безлера в Горловке, затем попал в подразделение «Витязь» в Луганской Народной Республике (ЛНР) — осенью 2014-го его полк вошел в состав разведроты 4-й бригады Народной милиции (НМ) ЛНР.

Уже в декабре Фомину пришлось покинуть полк, как он сам говорил Lenta.ru, «по независящим от него причинам». Следующим местом его службы стал батальон «Восток», в котором он провел год, а затем, в 2017-м, подписал контракт с Народной милицией.

В интервью Фомин признавался, что из-за судимости его не хотели брать в НМ, попасть в батальонную разведку помогло ходатайство знакомых. Как говорил ополченец, в рядах «защитников Донбасса плечом к плечу сражались и бывшие арестанты, и правоохранители».

Имя будущего блогера стало мелькать в СМИ в середине 2019-го. Тогда в эфир канала «Россия 24» вышла программа «Окопная правда» — в ней боец луганских войск Максим Фомин вместе с сослуживцами встретился и побеседовал с ветеранами Вооруженных сил Украины. В соцсетях героев передачи раскритиковали — их обвиняли в предательстве и угрожали расправой. Сам Максим, рассказывая о своем отношении к ВСУ, признавался, что старается сохранять холодный ум.

«Для меня война — это не сублимация комплексов. Враг не раздражает, и не возбуждает, и не несет эмоциональной окраски, война — это работа. Противник — это просто враг. Да, я бываю в ярости, когда что-то происходит. Если надо уничтожить, то надо. Если пока не надо этого делать по каким-либо причинам, то не надо», — говорил он в интервью.

В том же 2019-м Фомин уволился с военной службы и переехал в Москву.

Фото: Социальные сети Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин)

Что Татарский говорил о войне

Покинув ряды бойцов Народной милиции, бывший ополченец завел собственную группу «ВКонтакте», где начал освещать события в Донбассе под псевдонимом Владлен Татарский, который был похож на имя главного героя романа Виктора Пелевина «Generation П» Вавилена Татарского.

В следующие два года он не только развил свое сообщество «Терриконы Донбасса», но и открыл YouTube- и Telegram-каналы, выпустил серию книг: автобиографию «Бег», которая вышла в 2020-м, военные мемуары «Война» и сборник художественных рассказов «Медитация». Последние две были опубликованы в 2021 году.

Рассуждая на страницах своих книг о природе конфликтов, Татарский пришел к выводу, что «война, ландшафт которой формирует интересы различных бизнес-групп, перестала быть средством и стала целью». «Давно уже ясно, что теория блицкрига и быстрой победы давно устарела. На смену пришла концепция „бесконечной войны“. Именно в эту эпоху Бесконечной Войны мы с вами сейчас живем», — писал он.

«Все будет, как мы любим»

В феврале 2022-го, всего за несколько дней до начала спецоперации ВС РФ, Татарский дал интервью, в котором сказал: «Все, кто уже бился с украинцами, снова будут биться в случае обострения». Сам он так и поступил: вернулся в батальон «Восток», где управлял беспилотниками. Как писал позднее Telegram-канал «Рыбарь», Владлен мечтал об операции «Небесная саранча», когда «на головы противнику единомоментно полетят сотни дронов».

Он рассказывал о боевых действиях в личном Telegram-канале в ежедневных рубриках «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». За обновлениями Татарского следили более полумиллиона человек. В апреле 2022-го он признавался, что считает себя больше военным, чем «бойцом информационной войны».

Фото: Социальные сети Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин)

«Информационная война для меня теперь вторична. Если раньше я в свой Telegram-канал писал тексты, какие-то идеи, то теперь моя голова забита тем, чтобы мы в конкретном цеху побольше убили „азовцев“ (организация „Азов“ признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Я не думаю о чем-то другом. Лично мне сложно думать о боевых действиях и параллельно размышлять о высоких материях», — говорил он.

30 сентября того же года Татарский был приглашен на церемонию подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Выходя из зала, он произнес ставшую крылатой фразу: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим».

«Еще один ушел ко дну»

2 апреля 2023 года в баре на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. 26-летняя Дарья Трепова пронесла на мероприятие бомбу. Взрывчатка находилась внутри статуэтки, которую девушка вручила блогеру в качестве подарка. Татарский оказался единственным погибшим в результате взрыва, еще 32 человека получили ранения. Следственный комитет признал случившееся терактом.

Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова

Политик Олег Царев, который состоял в переписке с Татарским, назвал его гибель большой потерей и сравнил с убийствами и других видных деятелей Русской весны — экс-главы ДНР Александра Захарченко, ополченцев Гиви (Михаила Толстых) и Моторолы (Арсена Павлова).

«Мне чрезвычайно жалко. Знаете, как-то так получается, как в словах Высоцкого: „Смерть самых ярких выбирает и дергает по одному. Еще один ушел ко дну“. Бьют по самым ярким, с кем начинали Русскую весну, в живых осталась половина, не больше», — говорил он.

Кто виноват в гибели Владлена Татарского

На следующий день после случившегося в Петербурге Дарью Трепову задержали. В ходе следствия она рассказала, что получила указание передать статуэтку Татарскому от журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована по решению суда) Романа Попкова. Именно его российские силовые структуры называют организатором атаки — в июне 2023-го мужчина был объявлен в РФ в федеральный розыск.

25 января 2024-го военный суд в Петербурге признал Трепову виновной в совершении теракта. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы — самому большому сроку заключения, назначенному женщине в истории современной России.

По мнению Владислава Бердичевского, яркая деятельность Татарского вызывала жгучую ненависть у многих на Украине, что и могло привести к трагедии. «Но его дело не забыто, мы помним о нем и стараемся продолжать то, что он делал в своей жизни, в короткой жизни, но очень яркой», — говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Владлен Татарский Фото: Евгений Пригожин/Telegram Владлен Татарский Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Юрьевна Кузнецова. 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Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на 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военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru Вдова (слева) и мать Владлена Татарского (справа) Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru Вдова (слева) и мать Владлена Татарского (справа) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания во время похорон военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом 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Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мать погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Равиля Фомина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вдова Владалена Татарского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Олег Царев уверен, что истинные виновники гибели блогера еще не наказаны. «Самая главная задача — не только осудить Трепову, которая уже наверняка многократно наказала себя. Самое главное — добраться до организаторов преступления. Они должны ответить за содеянное, там никаких льгот не должно быть, нужно спрашивать по полной», — заявил Царев.

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