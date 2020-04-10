«ВКонтакте» удалила более 800 тысяч фейков о коронавирусе

Программа по выполнению вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа в регионы страны не приостанавливалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Уже завтра «Аэрофлот» должен доставить россиян с Пхукета сначала в Санкт- Петербург, а затем в Москву, — цитирует ТАСС заявление ведомства. Уточняется, что программа вывозных рейсов приостанавливалась в прошлые выходные....