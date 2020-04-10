Россия

«ВКонтакте» удалила более 800 тысяч фейков о коронавирусе

17:45, 10 апреля 2020

Модераторы соцсети «ВКонтакте» за последний месяц удалили более 800 тысяч ложных публикаций и спам-рассылок о распространении коронавирусной инфекции.

Администрация соцсети отметила в комментарии ТАСС, что организовала постоянный мониторинг опасного контента. Модераторы блокируют пользователей и бот-сети, устраивающие массовые рассылки, ограничивают доступ к фейковым материалам.

«ВКонтакте» создала единый центр информации о COVID-19 и запустила тематический раздел новостями о коронавирусе от проверенных источников: ВОЗ, Минздрава России, верифицированных СМИ.

Как писал NEWS.ru, рост заболеваемости коронавирусом в России начался в конце марта, приблизившись к 12 тысячам человек. Только за последние сутки выявили более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19.

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