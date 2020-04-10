«ВКонтакте» удалила более 800 тысяч фейков о коронавирусе

Модераторы соцсети «ВКонтакте» за последний месяц удалили более 800 тысяч ложных публикаций и спам-рассылок о распространении коронавирусной инфекции.
Администрация соцсети
«ВКонтакте» создала единый центр информации о COVID-19 и запустила тематический раздел новостями о коронавирусе от проверенных источников: ВОЗ, Минздрава России, верифицированных СМИ.
Как писал NEWS.ru, рост заболеваемости коронавирусом в России начался в конце марта, приблизившись к 12 тысячам человек. Только за последние сутки выявили более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19.
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